Ruggi | Tommasetti | “Le parole di Iesu come macigni su gestione De Luca”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ledel professorsono punti esclamativi sull’allarme che lanciamo da mesi sul depauperamento delad opera del sistema De”. Lo dice Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega in merito all’intervista rilasciata da Severino, ex primario della Cardiochirurgia d’Urgenza all’ospedale di Salerno, a una nota testata giornalistica. “Non fa altro che mettere nero su bianco le nostre preoccupazioni – affermaracconta, senza filtri e dati alla mano, dello smantellamento del reparto da quando nel 2020, in era Covid, si realizzò lo sdoppiamento. Da allora, e lo avevamo più volte denunciato, quella che un tempo era un’eccellenza ha visto ridursi drasticamente il numero ...

