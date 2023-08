Rugby | Innocenti ottimista per il futuro | «Capuozzo è straordinario | ma non è solo»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Mauriziooggi guida l’Italda presidente della Federazione, ma ieri, precisamente nel 1987, era il capitano della Nazionale. Il racconto di quel mondiale è da film: «Dopo la partita sono andato sotto la doccia bollente. Ho chiuso il rubinetto dell’acqua calda, ho aperto al massimo la fredda. Niente da fare, bruciava ancora di più. Poi ho capito che a bruciare non era l’acqua. Erano le ferite che mi avevano lasciato sulla schiena i tacchetti delle scarpe degli All Blacks» Poi aggiunge: «Era un altro sport. Amatoriale, avventuroso, senza pensieri. Non ci eravamo quasi resi conto di cosa fossimo davvero andati a fare laggiù, in viaggio verso qualcosa tutto da scoprire». L’esordio con i neozelandesi nella patria del«Fu una battaglia con dei giganti, ma eravamo pronti: crollammoa mezz’ora dal ...

In sua memoria il Presidente FIR Marzioha disposto che un minuto di silenzio venga ... il doveroso tributo per un'icona delinternazionale. < Prec. Succ. >... Mauro Bergamasco, Simone Favaro,, Vaccari e Ghiraldini tra gli ospiti delle puntate Un nuovo format per raccontare ilitaliano e la sua storia Roma - Vincere laWorld Cup, la ...Ha aperto la presentazione alla stampa in Sala Macconi a Palazzo Veccho l'intervento in remoto dalla Scozia in videoconferenza del presidente della Federazione ItalianaMarzio: "Un ...

Rugby - Marzio Innocenti: "Il rugby è entrato nel sangue degli italiani ... OnRugby

SAN BENEDETTO Uno stadio ribollente di tifo e colorato di azzurro. È quanto troverà la nazionale italiana di rugby oggi al Riviera delle Palme di San Benedetto, dove alle ...Il test-match è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta allo stadio Riviera delle Palme alla presenza del Sindaco Antonio Spazzafumo, del Presidente della Federazione ...