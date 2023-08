Rubiales verso la sospensione cautelare dell’incarico

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il terremoto in Spagna rischia di essere sempre più imponente e grosso nelle conseguenze. Il presidente della federcalcio spagnola, Luisha deciso di non dimettersi, ma ciò potrebbe non bastare per non far decadere la sua carica. Infatti, per il numero uno della federazione spagnola si profila unadall’incarico, in seguito alle mancate dimissioni per il bacio sulle labbra ‘rubato’ alla calciatrice Jenni Hermoso. Il Consiglio superiore dello Sport avrebbe trasmesso una misura d’urgenza nei confronti diaffinchè venga disponga l’immediataper infrazione “molto grave“. A riferirlo è stato il segretario di Stato allo Sport, Victor Francos. Questo tipo diè previsto per “la presidenza o gli organi ...