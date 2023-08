Rubiales sfida il “falso femminismo” | deve resistere al bacio spacciato per stupro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Hombre vertical o poltrona chaparal, il destino di, commissario tecnico della nazionale di pallone femminile di Spagna, è segnato. Perché quando ce li hai contro tutti, Federcalcio, governo, pubblica opinione, cosa puoi fare? Puoi almeno uscirne con onore, senza consegnarti, comesembrava voler fare a tutta prima, al ricatto dei nuovi fascisti della morale woke che lo mettono in fama di stupratore per unstampato in faccia, in bocca, come vi pare, a una giocatrice nell’euforia della premiazione.può,fino a che non lo cacceranno e sia chiaro che a subire violenza è stato lui; lui, non l’atleta, non la calciatrice del quale pure era stato diffuso un comunicato per ridimensionare, per spiegare che non ci aveva visto niente di male, che era ...