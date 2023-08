Rubiales non si dimette Quel bacio era consensuale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il presidente della Federcalcio spagnola va al contrattacco MADRID (SPAGNA) - "Non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto. Penso, cosa ho fatto? Un gesto di affetto non mi farà andar via. Lotterò sino alla fine". Contrariamente alle indiscrezioni circolate ieri, Luisresta al suo posto.