Rubiales non si dimette | era solo un bacetto come a una figlia

(Di venerdì 25 agosto 2023) "Non mirò, non mirò" ha detto e ribadito più volte Luis. Il numero uno della Federcalcio spagnola, finito nella bufera per il bacio sulla bocca alla calciatrice Jenni Hermoso, ...

David De Gea, portiere della nazionale spagnola, ex Manchester United e ora svincolato, ha mostrato tutto il proprio disappunto per le mancate dimissioni del presidente della federcalcio Luis dopo la vicenda del bacio alla calciatrice Jenni Hermoso. "Mi sanguinano le orecchie", ha scritto De Gea sul social X, aggiungendo un inequivocabile emoji del circo. 25 agosto 2023 ... ha tuonato la seconda vicepremier spagnola, Yolanda Diaz, su X, 'il governo deve agire e intraprendere misure urgenti: l'impunità per i machisti è finita, può restare al suo posto'.

Quanto al bacio a Hermoso, da Rubiales definito più un bacetto che un bacio, ha detto: "Lo spirito era esattamente quello che avrebbe potuto esserci in un bacio a una delle mie figlie e la gente lo ...Spagna, caso Rubiales: il n.1 della Federcalcio accusato di abusi sessuali rifiuta di dimettersi “Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto”. Con queste parole, il numero uno della Federcalcio ...