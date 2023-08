Rubiales non si dimette | “Bacio a Hermoso come a mia figlia”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Madrid, 25 ago. – (Adnkronos) – “Non mi dimetto. Il desiderio che potevo avere nel baciare” la calciatrice Jenni“era lo stesso che potevo avere nel dare una mia”. Con queste parole si difende il presidente della Federcalcio spagnola Luisnel suo intervento all’Assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola. Il numero uno della Rfef è finito nell’occhio del ciclone per unalla calciatrice iberica Jenni, durante la premiazione della finale della Coppa del Mondo, vinta dalla Spagna per 1-0 sull’Inghilterra. “Non c’era posizione di dominio anche se si sta vendendo un’altra cosa”, anzi, aggiunge, “è stato spontaneo, reciproco e consensuale”. Quindi, l’affermazione perentoria: “Non mi dimetto, non mi dimetto”.Il caso, che da giorni alimenta ...

Dopo il discorso didimissioni di, ha annunciato invece le dimissioni il suo vice, Rafael del Amo, dando segno dell'insostenibilità della posizione del presidente: "Avrebbe dovuto ...tollero che venga messa in discussione la mia parola, tanto meno che vengano inventate parole cheho detto".tiene duro:mi dimetto "mi dimetto. Il desiderio che potevo avere ...L'esecutivo Sanchez ha annunciato misure immediate: "è stato all'altezza della situazione - ha detto il sottosegretario allo Sport Victor Francos - agli occhi del governo, della società ...

Le giocatrici della nazionale femminile spagnola in una nota congiunta fanno sapere che non torneranno a giocare nella seleccion «se rimarrano in carica gli attuali dirigenti», un riferimento ...Dopo giorni di tormento per il bacio sulla bocca alla calciatrice Hermoso, campionessa del mondo, il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha rotto gli indugi: “Non mi dimetto. Lotterò ...