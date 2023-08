Rubiales non si dimette | ' Bacio a Hermoso come a mia figlia'

Yolanda Diaz , leader di Sumar e vice presidente del governo Sanchez, che già si era espressa sull'argomento, twitta: "Il signorsa ancora dove si trova e cosa ha fatto.è all'...... tanto meno che vengano inventate parole cheho detto'. Con queste parole Jenni Hermoso ha smentito in un comunicato la versione del presidente della Federcalcio spagnola, Luisoggidimettendosi "ha fatto quello che avrebbe dovuto", ha aggiunto Francos. 25 agosto 2023

Spagna, clamoroso Rubiales: "Non mi dimetto". Il Governo: "Lo sospenderemo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Quell'oggetto è orribile perché tremendamente kitsch, non perché offensivo verso le donne. Lasciate il femminismo fuori dai cessi dei maschi, grazie. - Il presidente della federazione spagnola, Luis ...Le giocatrici della nazionale femminile spagnola in una nota congiunta fanno sapere che non torneranno a giocare nella seleccion "se rimarrano in ...