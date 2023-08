Rubiales | ' Non mi dimetto | mi difendero' sino alla fine

(Di venerdì 25 agosto 2023) "Non mi dimettero'". Cosi' il presidente della Federcalcio spagnola Luis, che rifiuta di dimettersi in seguito allo scandalo per il baciocalciatrice Jenny Hermoso. Durante una riunione ...

E spero che si compia la legge e siccomec'e' nientemi aspetto niente di male". Lo afferma Luis, aprendo l'assemblea della Federcalcio spagnola. 25 agosto 2023Il terremoto in Spagna rischia di essere sempre più imponente e grosso nelle conseguenze. Il presidente della federcalcio spagnola, Luisha deciso didimettersi, ma ciò potrebbebastare perfar decadere la sua carica. Infatti, per il numero uno della federazione spagnola si profila una sospensione cautelare dall'......nel buon lavoro die si rendesse conto della situazione insostenibile. Oggi era il giorno opportuno per lanciare un messaggio forte, per chiedere scusa, assumersi le responsabilita', ma...

Rubiales non si dimette dopo il bacio alla calciatrice: “Era consensuale” Il Fatto Quotidiano

Lo afferma Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport, parlando a nome del governo. "Dovrebbe chiedere scusa alle calciatrici: questo deve essere il Me Too dello sport spagnolo".Le campionesse del mondo della nazionale spagnola di calcio hanno dichiarato il loro sostegno alla compagna di squadra Jennifer Hermoso, contro il presidente ...