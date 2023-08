Rubiales e il bacio alla Hermoso | Non mi dimetto | è omicidio sociale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luisnon si dimette dguida della Federazione di calcio spagnola. "Contro di me. Finto femminismo grande piaga nel nostro Paese", ha detto il numero uno della Federcalcio iberica in seguitopioggia di critiche arrivate da tutto il mondo. La giocatrice Jennilo accusa di averla baciata sulla bocca, in maniera forzata e senza consenso, durante la premiazione dei mondiali femminili a Sydney, il 20 agosto scorso. Luisnon si dimette dguida della Federazione di calcio spagnola. "Contro di me. Finto femminismo grande piaga nel nostro Paese", ha detto il numero uno della Federcalcio iberica in seguitopioggia di critiche arrivate da ...

...iter sospensione Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD) avvia la procedura di sospensione per Luis, il presidente della Federcalcio spagnola al centro di polemiche per il...- Il presidente della federazione spagnola, Luis, non si arrende. Anzi: attacca il "finto femminismo" e chi scambia unper uno stupro. Non so se quel bacetto fosse "consenziente", ...Leggi anche Sanchez: "inaccettabile, scuse insufficienti" Spagna, bacia giocatrice sulla bocca: presidente federcalcio nella bufera Spagna, altro scandalo: il ct tocca il seno dell'...

Spagna, Rubiales non si dimette. Hermoso: "Bacio non consensuale" Adnkronos

Madrid, 25 ago. - (Adnkronos) - Il presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales non presenta le dimissioni dopo la bufera per il bacio ...Dopo giorni di tormento per il bacio sulla bocca alla calciatrice Hermoso, campionessa del mondo, il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha rotto gli indugi: “Non mi dimetto. Lotterò ...