Rubiales ci ripensa e non si dimette

Leggi su agi

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, ha annunciato a sorpresa che non intendersi per il caso del bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso. "Non mirò, non mirò'", ha scandito nel suo intervento in cui ha attaccato il "falso femminismo" che a suo dire "non cerca la verità" e denunciando "un tentato omicidio sociale" nei suoi confronti. I media spagnoli avevano riferito cheavrebbe presentato le sue dimissioni all'assemblea generale. "Un 'bacetto' consensuale basta per essere cacciato da qui?", si è chiesto il numero della Federcalcio, "io combatterò fino alla fine". Dal governo, dalla Lega calcio femminile e da molti settori dello sport e della società spagnola erano arrivati appelli per un passo indietro del dirigente, ...