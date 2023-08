Rubiales ci ripensa e non si dimette ma sarà sospeso

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, ha annunciato a sorpresa che non intendersi per il caso del bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso. "Non mirò, non mirò", ha scandito nel suo intervento all'assemblea straordinaria della federazione, attaccando il "falso femminismo" che a suo dire "non cerca la verita'" e denunciando "un tentato omicidio sociale" nei suoi confronti. Il mancato passo indietro ha scatenato una bufera di polemiche e il governo socialista spagnolo è intervenuto chiedendo al Consiglio superiore dello Sport di avviare la procedura al Tribunale amministrativo dello Sport per una sospensione cautelare dall'incarico, prevista per infrazioni "molto gravi". Il caso "rischia di essere il 'MeToo' del calcio spagnolo, ha tuonato il ...

Luisci: "Non mi dimetto". Il presidente della Federcalcio spagnola aveva deciso e anticipato ai suoi che avrebbe lasciato il suo incarico in seguito alle polemiche per il bacio ...ha detto di sentirsi nel mirino da quando ha assunto l'incarico, nel maggio 2018. 'Quando commetto un errore mi fa male e chiedo perdono senza riserve, ma non mi merito questa caccia di cui ...sostiene che e' tutta una caccia alle streghe controdi lui perche' tutto cio' che e' stato detto sulla sua gestionenegli ultimi anni e su quanto accaduto nella finale dei Mondialiin ...

Comunicato della RFEF: “Le immagini parlano chiaro, è un bacio consensuale. Le giocatrici non possono boicottare la nazionale, rispondere alle convocazioni è ...Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato a sorpresa che non intende dimettersi per il caso del bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso. 'Non mi dime ...