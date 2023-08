Ross County-Rangers sabato 26 agosto 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 25 agosto 2023) Itornano in campo dopo il 2-2 di coppa contro il PSV con la consapevolezza di non potersi permettere altri passi falsi in campionato dopo quello della prima giornata al Rugby Park. Il Celtic è già a avanti di tre lunghezze, che non sono poche nel contesto scozzese, e sperare di recuperare svantaggi maggiori InfoBetting: Scommesse Sportive e