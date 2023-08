Roma | Stramaccioni è sicuro | «Azmoun farà ricredere gli scettici»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Andrea, ex allenatore dell’Inter, ha parlato dell’arrivo di Sardaralla. I dettagli Andreaha parlato al Corriere dello Sport dell’arrivo di Sardaralla. PAROLE – «Le sue condizioni fisiche e la volontà dell’allenatore. Se starà bene e se il suo arrivo è stato condiviso da società e tecnico non ci saranno problemi. Perché è un bel giocatore, uno di livello. Ho sentito paragoni con Solbakken, ma per me non esistono. Né tecnicamente né come esperienza. Il norvegese lo hai preso da un club poco noto come il Bodo e lui stesso era poco famoso,ha una grande esperienza internazionale, un percorso, credo che lo stesso Mou lo volesse al Tottenham. Insomma, è un giocatore vero. E secondo me se tornerà quello dello Zenit ...