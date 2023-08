Roma | in arrivo Lukaku | tifosi giallorossi preparano la “sorpresa”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Romeluin procinto di trasferirsi alla: nel frattempo isono pronti a preparargli una vera e propria “” La notizia del giorno, ovviamente per quanto riguarda il calciomercato, non può non essere l’imminente trasferimento di Romelualla. Il centravanti belga, messo fuori dai piani del Chelsea di Mauricio Pochettino, è pronto al suo terzo ritorno in Italia. Dopo aver vestito, per due volte, la casacca nerazzurra ora si appresta ad indossare i colori. Tanto è vero che, nelle ultime ore, il direttore sportivo Tiago Pinto e Ryan Friedkin hanno preso un aereo privato per volare a Londra. Romelu(Foto LaPresse) Notizie.comOvviamente per parlare con la dirigenza dei ‘Blues‘ ...

...alla. L'apertura da parte del Chelsea a un prestito per l'attaccante belga ha stravolto le carte in tavola, un'occasione che i giallorossi hanno deciso di cogliere immediatamente. L'di ...6 L'di Romelu Lukaku alla, anzichè alla Juventus, sancisce la prima grande sconfitta di Cristiano Giuntoli. Era stato lui a convincere il calciatore ad accordarsi con la società bianconera, '...Sono ore frenetiche in casa. Da una parte l'attesa per l'del nuovo attaccante , confermato anche da Mourinho in conferenza stampa, dall'altra invece la seconda partita di questo campionato. Domani infatti i ...

Roma, Azmoun in volo per la capitale: ecco arrivo e costi dell'operazione Calciomercato.com

Le forze dell’ordine preparano il piano nel caso di arrivo in grande stile di Big Rom nella Capitale Sarà un fine settimana caldissimo a Roma, non solo per le temperatura. La notizia del possibile tra ...Il sogno di una notte di fine mercato potrebbe presto diventare realtà. Sì, perché Romelu Lukaku non è mai stato così vicino alla Roma come in queste ultime ore.