Roma | due alternative a Lukaku

... dove lo aspetta un contratto da 60 milioni inanni e mezzo come nuovo commissario tecnico. E ... La prossima settimana, saranno gli emissari della famiglia reale saudita ad atterrare aper ...Intanto nei prossimi giorni sono attesi aemissari della famiglia reale saudita per chiudere l'... Le cifre Da brividi: guadagnerà circa 90 milioni di euro peranni e mezzo di lavoro ...Sul giocatore si era scritto dell'interesse della Juventus, ma la bozza di scambio con Vlahovic è rimasta nelle idee dei dirigenti dellesquadre. L'ultima idea è la, che cerca un bomber sul ...

Roma a un passo da Azmoun: è arrivato nella capitale Goal Italia

A Milano è di casa e Pavard salata Joaquín Correa all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito oneroso a 2 milioni più obbligo di riscatto a 10 in caso di qualificazione alla Champions League.Dieci giorni di passione per il traffico intorno a Perugia a causa di due cantieri. Sì, perché da stamattina Anas ha proceduto alla chiusura sia in ingresso che in uscita dello svincolo di Ponte San G ...