Roma | dopo Azmoun il sogno di Mourinho è Lukaku | come può arrivare

Ma il solo Azmoun non può bastare a José Mourinho. Soprattutto viste le condizioni dell'attaccante iraniano e la sua partenza a gennaio per la coppa d'Asia. Così lasta cercando in questi ultimi sette giorni anche di chiudere per un altro centravanti che possa aiutare Mourinho a dare maggiore consistenza a un reparto con Belotti e l'iraniano (attualmente ......della Francia non hanno motivi per lasciare il Paese' Resta alta la tensione in Nigeril colpo ...i connazionali c'erano il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'incaricato d'affari Usa a(......damascate dei palazzi della politica Cosa si sussurrano i deputati tra un caffè e l'altro A... A salvarsi saranno davvero in pochi, soprattuttoil taglio delle poltrone. Il gioco preferito ...

Roma, dopo Azmoun c'è ancora uno slot per gli extracomunitari: il motivo Corriere dello Sport

Vacanze finite per la premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio rientra a Roma dopo le ferie trascorse in famiglia nella masseria di Ceglie Messapica, in Puglia. Ultima tappa in una ...Il centrocampista, che ha lasciato l’allenamento per un problema muscolare, si sottoporrà ai controlli per capire l’entità dell’infortunio ...