Roger Waters | “Time” anticipa la nuova edizione di “The Dark Side Of The Moon Redux”

(Di venerdì 25 agosto 2023) LONDRA – 50 anni dopo la sua registrazione originale con i Pink Floyd,presenta adesso ‘’, unazione tratta da “TheOf The” (Cooking Vinyl – Egea Music – The Orchard), la reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi ed acclamati della storia. Il brano, secondo singolo tratto dal disco in arrivo il 6 ottobre, è accompagnato da un lyric video. In “TheOf The” suonano: Vocals, Bass on “Any Colour”, VSC3 / Gus Seyffert: Bass, Guitar, Percussion, Keys, Synth, Backing Vocals / Joey Waronker: Drums, Percussion / Jonathan Wilson: ...

... Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez, Ramón Barea,... Giallo, Sentimentale) in onda alle 23.10 su La5 , un film di Mark, con Monica Potter, Freddie ...È appena uscita la nuova versione di Time tratta da The Dark Side of the Moon Redux di. Dopo Money , il leggendario chitarrista inglese ha pubblicato questo nuovo estratto dalla sua versione redux dell'iconico album dei suoi Pink Floyd. Time è accompagnata da un lyric video ...Newsic Friday Vol. 34 - 2023. Nuovo appuntamento con il listone del venerdì. Miley, Serena, Blackpink,, Ringo Starr, The Killers ... che ne dite per questo venerdì Tra gli italiani il nuovo di Ligabue. Buon Ascolto... LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO Gotts Street Park - Voto 7,75 - ...

Roger Waters ha pubblicato la versione di ‘Time’ tratta da ‘The Dark Side of the Moon Redux’ Rolling Stone Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Roger Waters ha pubblicato la versione di Time tratta da The Dark Side of the Moon Redux ...Roger Waters ha pubblicato in rete una nuova versione di Time dei Pink Floyd. La traccia, che fa parte della tracklist dell'album The Dark Side Of The Moon, è stata completamente reinventata per il su ...