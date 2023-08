(Di venerdì 25 agosto 2023)ha pubblicato un nuovo singolo. Dopo Money arriva il secondo estratto Time da The Dark Side Of The Moon Redux’, reinterpretazione solista del celebere Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, a 50 anni di distanza dall’uscita del disco. Ladi Dark Side of the Moon Registrato dai Pink Floyd L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Richard Gere papà per la terza volta Bruce Springsteen torna in Italia: tre date nel 2023 Ozzy Osbourne sta bene, l’intervento chirurgico è riuscito Iron Maiden a Bologna: cancellato il concerto per maltempo, evacuata l’area Maneskin, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: “Abbiamo respirato la stessa aria di Slash” Keith Levene è morto: addio al fondatore dei Clash e dei Public ...

50 anni dopo la sua registrazione originale con i Pink Floyd,presenta oggi 'Time', una nuova anticipazione tratta da 'The Dark Side Of The Moon Redux', una reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi ed acclamati della ...... sabato 2 settembre, eseguiranno i capolavori di una delle band più originali ed affascinanti della storia del rock, grazie ai suoi geniali componenti David Gilmour,, Richard Wright e ...ha pubblicato un'altra anticipazione tratta dal suo nuovo progetto " The dark side of the moon redux " , per cui ha reinciso lo storico album originariamente pubblicato dai Pink Floyd ...

Roger Waters, ascolta la nuova versione di Time Radiofreccia

Roger Waters ha pubblicato un nuovo singolo. Dopo Money arriva il secondo estratto Time da The Dark Side Of The Moon Redux’, reinterpretazione solista del cel ...Dark Side of the Moon Redux, ovvero la versione riveduta con lo sguardo di un ottantenne del classico dei Pink Floyd, gode di un nuovo estratto in anteprima. Dopo Money, trasformata in una ballata dal ...