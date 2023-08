Rischiano di annegare nell’Adda | due donne e una bimba salvate dall’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Cassano d’Adda. Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 24 agosto: nel comune di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, tre persone – duedi 20 e 26 anni e una bambina di 9 – hanno rischiato di, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. Viste le alte temperature di questi giorni, le tre giovani, originarie di El Salvador, hanno deciso di fare un bagno nel fiume per rinfrescarsi, ma una volta in acqua si sono trovate in difficoltà ed hanno chiesto aiuto alle persone presenti sulla riva, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Sommozzatori di Treviglio, un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo e anche un mezzo dell’Elisoccorso, perché la posizione delle giovani, vicino ad una piccola cascata, era difficile da ...