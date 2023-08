Rimini | 18enne ferito dopo un tuffo dai gonfiabili Recuperato in mare da un medico che si è calato dall’eliambulanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un turistasi è procurato un grave trauma alla cervicale e alla colonna vertebrale tuffandosi daiinsulla costa riminese, nei pressi del Boabay, davanti al Bagno 54. Dalla ricostruzione sembra che il ragazzo si sia buttato subitoun’altra ragazza, senza aspettare che riemergesse e si spostasse, centrandola così in pieno. Illesa lei, mentre per il ragazzo è scattato l’intervento dell’eliambulanza di Ravenna: dotato di verricello, il mezzo si è avvicinato al ragazzo ancora in acqua calando ilche ha quindi potuto raggiungere il. Portato a Riva, è stato trasportato all‘Infermi die in seguito trasin elicottero al Bufalini di Cesena per le cure del caso. Per effettuare accertamenti sulla dinamica ...