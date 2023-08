Reddito di cittadinanza | in arrivo altri 32mila SMS con lo stop

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una nuova stangata per chiunque faccia uso di misure assistenziali. Il prossimo 1 Settembre, infatti, 32.850 persone perderanno ildiperché ritenute occupabili dal governo Meloni. Perciò oggi partiranno degli sms sullo stesso stile di quelli di fine luglio, per avvisare i percettori che non avranno più l’aiuto. Il messaggio sarà inviato sul telefono cellulare, e sarà lo stesso per tutti coloro i quali dovranno ricevere la comunicazione sgradita. “Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal 1° settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro.” reciterà il messaggio d’annullamento relativo aldi. Chiunque lo riceverà, perderà il sostegno a partire dalla prossima settimana, visto che ...

Dopo i 159 mila sms arrivati a fine luglio ai percettori deldiche non avevano più titolo per riceverlo nella giornata di venerdì 25 agosto ne saranno inviati altri 32.850. Lo ha detto il direttore centrale della comunicazione dell'Inps, ...Dette condizioni essenziali sono: 67 anni di età compiuti; stato di bisogno economico;italiana o equiparata; residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni;personale non ...... titolarità di una certificazione ISEE ordinario fino a 15.000 euro alla data del 12 maggio 2023; non essere percettori di una prestazione incompatibile:didi ...

Circa 33mila famiglie stanno ricevendo la comunicazione, tramite sms o email, che li informa di aver fruito - ad agosto - della settima mensilità del Reddito di cittadinanza, limite da cui scatta lo s ...Per il ministro Francesco Lollobrigida in Italia “i poveri mangiano meglio dei ricchi”. E allora approviamo un reddito di ricchezza, un cesto in Chiesa la domenica mattina, una mensa d’élite per ...