Reddito di Cittadinanza | dal 1 settembre si può accedere a SFL

Leggi su fmag

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono 33mila circa i nuclei familiari (senza minori, disabili o over 60) che stanno ricevendo dall’INPS in queste ore la comunicazione (tramite sms o e-mail) che li informa di aver fruito ad agosto della settima mensilità deldiloro spettante. Si tratta, per loro, di una sorta di addio alla misura simbolo delle scorse legislature con maggioranza pentastellata. Lo comunica lo stesso ente di previdenza in un comunicato stampa. Dal 1per i 33mila destinatari, che si vanno ad aggiungere a quanti raggiunti dalla comunicazione i mesi scorsi e quelli che saranno raggiunti nella comunicazione nei mesi a venire, si apre la possibilità di fare domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). La piattaforma introdurrà gli ex percettori deldi ...