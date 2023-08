Reddito di cittadinanza | a Napoli oltre 5mila messaggi di sospensione

Leggi Anche Santanchè contro ildi: 'Ha fatto tanto male'. M5s: 'Inaccettabile'. Calenda: 'La morale da lei anche no' Cicerone diceva:'commune naufragium omnibus solatium est' (...E' la Sicilia la regione dove sono arrivati più messaggi da parte dell'Inps di fine deldi: sono 8.900 (con Palermo a 2.914 e Catania a 2.222) le famiglie interessate in questo secondo invio di fine agosto, che conta in tutta Italia altri 33.765 stop per aver ...E, poi, che significa oggi lavorare Subire il peso di un'imposizione della quale si farebbe volentieri a meno (complici misure assistenziali come ildi) o realizzare la propria ...

Se la segreteria del Pd Elly Schlein non ha ancora programmi per la serata, fa ancora in tempo ad accettare un invito a cena a casa La Russa. Il menù è già stato deciso: pasta alla norma. Pomodoro, me ...Rifondazione Comunista di Grosseto interviene sulla legge per il salario minimo e sul turismo. Ecco il comunicato ...