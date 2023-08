Reddito alimentare 2023 | cos’è e come funziona Guida completa

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’articolo 1, comma 434, della Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la sperimentazione del, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno corrente e di 2 milioni di euro annui a partire dal 2024.Obiettivo del Fondo in parola è finanziare nelle città metropolitane la sperimentazione del, quale misura di contrasto allo spreco e alla povertà. In concreto è prevista l’erogazione di pacchi alimentari, realizzati grazie all’invenduto della distribuzione, a coloro che sono in condizioni di povertà assoluta.La Manovra prevede la prenotazione ...

La stessa proposta di un "", la cui sperimentazione deve ancora partire, per il direttore di Caritas Italiana sembra fornire una visione "residuale" ed assistenziale della povertà

