Record di sbarchi a Lampedusa | 45 in una sola notte | nell’hotspot ci sono 2882 migranti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il flusso non si arresta, anzi aumenta. Il numero deglidicresce ed è in linea di fatto con quello del 2016 (governo Renzi). Dopo l’arrivo di 357 persone, che erano a bordo di altri 10 barchini soccorsi dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia di finanza al largo di, sull’i, a partire dalla mezza, cistati 45 approdi. Si tratta del numero massimo; fino a oggi era di 43in 24 ore, in totale 1.589 persone. All’hotspot ci2.882 ospiti ed è ormai noto che la capienza massima prevista è di poco meno di 400. Sulle ultime dieci barche, partite da Sfax, Kerkennah, Chebba in Tunisia e da Zuara in Libia, c’erano da 18 a 71 tra tunisini, ivoriani, burkinabè, egiziani, eritrei, egiziani, ghanesi, malesi, ...

