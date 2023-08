Rebellin | estradato in Italia il camionista che lo travolse e uccise

(Di venerdì 25 agosto 2023) Leggi Anche Davide, già scarcerato ilcheil ciclista Nei confronti di Rieke era in corso presso l'autorità giudiziaria tedesca il procedimento relativo all'...

Leggi Anche Morte Davide, il camionista tedesco che lo investì vuole tornare in Italia per affrontare il processo Rieke si è spontaneamente presentato alle autorità ai fini dell'esecuzione ...L'uomo è stato preso in consegna al Brennero dal carabinieri di ...morì sul colpo a 51 anni, mentre tornava a casa da un allenamento, dopo essere stato investito dal mezzo guidato da Rieke, che fuggì dopo aver tentato di cancellare le tracce dell'impatto.

il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti dell'ex ...Si è spontaneamente presentato alle autorità giudiziarie del suo Paese, che lo hanno accompagnato al valico del Brennero per darlo in consegna ai Carabinieri del Comando di Vicenza. Sarà trasferito ne ...