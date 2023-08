Real Madrid | Ancelotti | 'Consiglio a Vinicius? Guardi Inzaghi'

ACQUISTI: Pellegrino (d, Platense); Musah (c, Valencia); Chukwueze (a, Villarreal); Okafor (a, Salisburgo); Jimenez (d,); Reijnders (c, Az Alkmaar); Pulisic (a, Chelsea); Loftus - Cheek (...... " L'Albania sta facendo una crescita importante, ma immaginare che sia paragonabile all'Italia è come immaginare che una squadra di scapoli e ammogliati giochi contro il". Spazio anche ...Massimiliano Gallo per il Napolista toni kroos 'Embarassing' ha commentato Toni Kroos sui social a proposito della scelta (pressoché definitiva) di Gabri Veiga di andare a giocare in Arabia Saudita e ...

Real Madrid, Ancelotti consiglia Vinicius: “In area si segna con un tocco come… Pippo Inzaghi” ItaSportPress

La terza giornata di Liga offre l'anticipo tra Celta Vigo e Real Madrid all'Estadio Balaídos alle ore 21.30. Un confronto dal pronostico facile ma che potrebbe presentare alcune insidie. Il Celta Vigo ...Real Madrid a caccia della terza vittoria consecutiva. Ancelotti opta per 4-3-1-2 composto da: Lunin tra i pali, Rudiger e Alaba al centro della difesa con Carvajal e Fran Garcia terzini, Tchouameni, ...