Ravenna | padre violenta figlia 11enne | era agli arresti domiciliari per caso analogo

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Mentre si trovavaper abusi sulla fidanzatina 14enne del figlio, mentre la moglie non c’era, un uomo (italiano, ultra-cinquantenne residente a) approfittava della. In totale più di quattro anni di violenze sessuali – fino a quando l’uomo non è tornato in carcere per la prima vicenda – costatuna custodia cautelare emessa dal Gip Janos Barlotti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti sulla base delle verifiche della polizia. L’accusato, come riportato dai due quotidiani locali e dall’Ansa, ieri mattina nell’interrogatorio di garanzia, ha in buona sostanza ammesso i fatti scoppiando in lacrime. Ora si trova in carcere a Forlì dove sta scontando 9 anni di reclusione per la prima vicenda: quella relativa alla fidanzatina ...