La figlia 11enne nemmeno sapeva la ragione deidel padre fino alla rivelazione di una zia. All'inizio per le violenze si era confidata con il fratello. E, da ultimo, pure con la madre la ...Condannato a 9 anni per violenza sessuale, era agli arrestiper abusi sessuali sulla fidanzatina 14enne del figlio. Ma questo non ha fermato l'uomo ... La vicenda arriva dae stando ...Mentre si trovava aiper abusi sulla fidanzatina 14enne del figlio, di sabato, mentre la moglie non c'era, un uomo, italiano, oggi ultra - cinquantenne residente a, approfittava della figlia 11enne a ...

Ravenna, ai domiciliari per abusi sessuali violenta la figlia 11enne TGCOM

era agli arresti domiciliari per abusi sessuali sulla fidanzatina 14enne del figlio. Ma questo non ha fermato l’uomo che mentre la moglie non c’era, violentava la figlia 11enne a casa da scuola. La ...Mentre si trovava ai domiciliari per abusi sulla fidanzatina 14enne del figlio, di sabato, mentre la moglie non c'era, un uomo, italiano, oggi ultra-cinquantenne residente a Ravenna, approfittava ...