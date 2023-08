Rapid Vienna - Fiorentina | un valzer fuori tempo Viola troppo nervosi ma possono rimediare

Italiano ha confermato tutti i titolari di Genova (meno Kayode ko): squadra poco brillante, in ritardo la sostituzione di Nzola con Bertran. Giovedì il primo match point della stagione: si ricomincia ...Dopo la brillante e convincente prova nella prima di campionato, i viola deludono in Europa contro una squadra meno tecnica ma in migliore forma atletica. Ilnon ha fatto molto per vincere la partita ma in vantaggio per un ingenuo fallo da rigore di Mandragora, ha saputo difendersi dai generosi e imprecisi assalti dei viola. La Fiorentina ...- Dopo la partita con il, persa dai viola con il minimo scarto per un gol di Grull su rigore, mister Vincenzo Italiano analizza il match. "Primo tempo non buono - questi alcuni concetti espressi - , secondo tempo ...

FINALE Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide il rigore di Grull, al 90' chance per Infantino La Gazzetta dello Sport

L'edizione odierna de La Nazione, analizzando la sconfitta della Fiorentina contro il Rapid Vienna, afferma di come la serata di ieri, una sorta di "pasticcio viennese", sia ...Dopo la sconfitta di Vienna contro il Rapid, la squadra di Italiano è chiamata alla rimonta: in palio la fase a gironi di Conference League ...