Rania di Giordania | Rawja al Saif | un dettaglio prezioso unisce la regina di oggi e quella di ieri

(Di venerdì 25 agosto 2023) A unire stilisticamente suocera e nuora reali non è solo solo il medesimo marchio di gioielli, ma anche lo stesso modello di orecchini. Con un'unica sottilissima differenza

Quando la regina Letizia di Spagna e la reginadisi sono incontrate all'inizio di giugno, entrambe hanno sfoggiato tacchi Barbiecore , rispettivamente griffati Carolina Herrera e ...Al secondo posto, con un punto di scarto, si posizionadiche, con i suoi tratti classici, di fatto è la reale in vita più bella di tutte. Al terzo posto si posiziona la principessa ...Amman, 1992. In uno splendido palazzo della capitale della, la principessa Aisha - quarta dei dodici figli del re Hussein - ha organizzato una cena ... la giovane e ambiziosa. Lui, all'...

Rania di Giordania news, le foto delle vacanze con i figli Elle

La splendida Regina di Giordania è considerata una delle donne più belle del mondo: le sue due figlie ne hanno ereditato il fascino ...Ad esempio, Kate Middleton, Meghan Markle e Rania di Giordania hanno vissuto una vita relativamente "normale" prima di finire rapidamente sotto i riflettori a causa delle loro relazioni d'amore. Vuoi ...