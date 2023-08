Rai | cdr Tg1 risponde all' Usigrai | ' mai taciute accuse sessismo su Vannacci'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "I colleghi del Tg1 non hanno bisogno di lezioni di giornalismo da parte dell'Esecutivo. Riteniamo strumentale scagliarsi contro la Testata per i servizi realizzati sulle polemiche scaturite dalle affermazioni contenute nel libro del generale: il Tg1 non ha mai taciuto ledie machismo". E' quanto afferma in una nota il comitato di redazione del Tg1 della Raindo all'che, in merito ai servizi della testata relativi alla vicenda del generale, aveva parlato qualche giorno fa di "una brutta pagina di giornalismo di servizio pubblico". "Come in questo e in altri casi - scrivono i componenti del cdr - abbiamo vigilato, ribadendo che il diritto di fare domande è irrinunciabile ed ...

che, infine, auspica che l'Usigrai 'si faccia portavoce delle reali necessità della testata ammiraglia della', facendo riferimenti a carenze di organico e qualità dei mezzi.E' quanto afferma in una nota il comitato di redazione del Tg1 della, rispondendo all'Usigrai ... 'Come in questo e in altri casi - scrivono i componenti del- abbiamo vigilato, ribadendo che il ......della commissione di Vigilanza- si tratta di un fatto grave, sul quale l'azienda dovrà fare le opportune verifiche, per vedere se i fatti dovessero sussistere. Io ho fatto una domanda, ma il,...

Ultimo'ora: Rai: cdr Tg1 risponde all'Usigrai, 'mai taciute accuse ... La Svolta

"Come in questo e in altri casi - scrivono i componenti del cdr - abbiamo vigilato ... si faccia portavoce delle reali necessità della testata ammiraglia della Rai: dal reintegro dell'organico ...Il generale Roberto Vannacci continua a far discutere e questa volta è il protagonista di un scontro tra i sindacati dei giornalisti Rai. Al centro della disputa c’è l’intervista andata in onda nell’e ...