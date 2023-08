Raffica di droni ucraini sulla Crimea | Mosca | «42 abbattuti» Missili russi su Odessa

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver respinto un attacco con 42e di un missile S-200 nella regione di Kaluga, in. Secondo quanto affermato dal ministero, dei 42abbatti «9 sono stati distrutti sul territorio della Repubblica di», mentre gli altri «33 sono stati colpiti da contromisure elettroniche e si sono schiantati senza raggiungere l’obiettivo». Quanto al missile, invece, il ministero della Difesa russo ha riferito di aver intercettato un tentativo di colpire la regione di Kaluga, a Sud-Ovest di, con un missile S-200 «che è stato rilevato e distrutto dai sistemi di difesa aerea». Come riferito su Telegram da Mikhail Razvozhayev, governatore filorusso della città di Sebastopoli, «diversisono stati ...

Secondo quanto affermato dal ministero, dei 42abbatti "9 sono stati distrutti sul territorio della Repubblica di Crimea", mentre gli altri "33 sono stati colpiti da contromisure elettroniche ...Otto missili Kalibr e 15sono partiti nelle prime ore di lunedì dalle navi russe alla volta ... Sabato unadi missili S - 200 destinata alla struttura era stata abbattuta dai sistemi di ...I vicini hanno visto prima volare il drone, verso le 19. E poi hanno sentito le imprecazioni e lo sgomento dei residenti che, in serata, tornati da una cena, si sono ritrovate le loro abitazioni ...

Raffica di droni ucraini sulla Crimea, Mosca: «42 abbattuti». Missili ... Open

L’imbarcazione era diretta a Izmail. È la prima volta che si passa dalle minacce alle raffiche da quando è saltato l’accordo Secondo Mosca si è trattato di un ...PAESE (TREVISO) - «È entrata in azione una banda molto preparata in grado di organizzare i colpi monitorando i movimenti delle persone attraverso dei droni. Non bisogna farsi ...