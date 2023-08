Quanto è sicura l’acqua di Fukushima rilasciata nel Pacifico

Leggi su facta.news

(Di venerdì 25 agosto 2023) Di Valerio Uni La centrale nucleare di, in Giappone, è diventata universalmente nota a seguito dell’incidente nucleare dell’11 marzo 2011, causato da un terremoto di magnitudo 9 – il quarto più forte mai registrato sulla Terra – e da uno tsunami con onde alte fino a 13 metri. Durante il terremoto, i reattori nucleari sono entrati in fase di raffreddamento per motivi di sicurezza ma, a causa dello tsunami, l’intero impianto è stato sommerso dal, che ha danneggiato uno dei motori deputati al raffreddamento. Questo ha portato il reattore a surriscaldarsi e, successivamente, incendiarsi. L’emergenza è stata classificata con il grado 7 della scala internazionale usata per valutare gli eventi nucleari (International Nuclear Event Scale, Ines), esattamente come il disastro di Chernobyl del 1986. A differenza del precedente sovietico, ...