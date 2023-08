Quando bisogna prenotare una vacanza per assicurarsi il prezzo migliore

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 25 agosto 2023) Oggi è diventato imperativo risparmiare; gli esperti ci danno consigli sule vacanze per spendere di meno. È caccia agli sconti e alle offerte, dal supermercato ai viaggi e vacanze; d’altronde l’aumento generalizzato dei prezzi non lascia scampo a chi desidera godersi unasenza essere “spennato”. Possiamo agire su più fronti per risparmiare sul prossimo viaggio – Grantennistoscana.itCome per molte altre cose, esistono opposte filosofie anche per quanto riguarda le tempistiche di prenotazione di un viaggio. C’è chi si organizza mesi prima per ottenere uno sconto e chi approfitta dei last minute per fare un viaggio a prezzi stracciati. Non esiste ovviamente un metodo scientifico univoco per risparmiare ma possiamo imparare qualche trucchetto. Sicuramente, cercare (e riuscire ad ...