Qualificazioni femminili US Open 2023 | Stefanini sconfitta in tre set da Han

(Di venerdì 25 agosto 2023) Eliminata anche l’ultima tennista azzurra rimasta in corsa nelledegli US. Si tratta di Lucrezia, che dopo la bella vittoria all’esordio ai danni di In-Albon è stataal secondo turno dalla sudcoreana Han. 6-4 5-7 7-6(4) il punteggio del match durato oltre tre ore e con una lunga interruzione per pioggia nel mezzo. Partita che sembrava ampiamente compromessa per l’azzurra che, sotto per 6-4 4-2, è riuscita a vincere cinque dei successivi sei giochi ed ha rimandato il verdetto finale al terzo e decisivo set. Punto a punto, game dopo game,si porta avanti 3-1 nel set decisivo prima di subire l’allungo della Han che ribalta la situazione e si porta sul 5-3. Partita finita? Neanche per sogno: Lucrezia recupera nuovamente la situazione, ...

