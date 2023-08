Quale film tra Barbie e Oppenheimer ha portato sullo schermo i migliori orologi?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Barbenheimer, che viene da, è una parola che non esisteva mesi fa: oggi è un termine che i libri di storia potrebbero usare per riassumere il 2023. Quest'ultimo mese, infatti, è destinato a segnare la resa dei conti cinematografica definitiva tra due grandi blockbuster sbarcati in estate al botteghino:di Greta Gerwig controdi Christopher Nolan. Non potrebbero esserci duepiù diametralmente opposti a sfidarsi. Uno è una corsa contro il tempo per creare armi nucleari nell'era atomica; l'altro è una meta-commedia che porta il regno di plastica rosa della terra dinel mondo umano, scoprendone tutte le gioie e i pericoli. Se volete, chiamatela «collisione della bomba ...