(Di venerdì 25 agosto 2023) Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto che prevede un giuramento di "" da parte dei, fra cui i volontari coinvolti nelle unità di difesa territoriale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui obiettivo del provvedimento - che riguarda anche Wagner - è di "creare le basi spirituali e morali per la protezione della Federazione Russa, della sua indipendenza e dell'ordine costituzionale". Il decreto stabilisce che devono prestare giuramento davanti alla bandiera russa le persone che appartengono alle unità volontarie che collaborano all'adempimento dei compiti assegnati alle Forze Armate della Federazione Russa, che appartengono alle formazioni militari e corpi previsti dalla legge federale sulla difesa.

