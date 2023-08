Putin impone giuramento di fedeltà a tutti i paramilitari Lukashenko | “Avevo messo in guardia Prigozhin e Utkin”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Anche i mercenari della Wagner dovranno prestarediallo Stato. Lo stabilisce un decreto firmato oggi da Vladimir, cheili volontari che si arruolano in formazioni. Tra queste rientra anche il gruppo che fino allo schianto di mercoledì scorso era guidato dall’ex alleato del presidente russo, Evgenij. Ieri il presidente russo ha espresso le sue condoglianze per l’apparente morte del capo della Wagner, ricordandolo come “un uomo dal destino difficile” che “ha comgravi errori nella vita”. Un riferimento evidente al clamoroso tentativo di rivolta dello scorso giugno, fermato tramite la mediazione del presidente bielorusso Aleksandr...

Una norma che vuole impedire che si ripetano situazioni alla Prigozhin e Gruppo Wagner, con milizie che abbiamo troppo potere. Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto cheai membri dei gruppi paramilitari di prestare giuramento alla Russia, come fanno i soldati dell'esercito regolare, due giorni dopo la presunta morte del capo ...25 ago 14:22firma decreto: tutti i paramilitari dovranno giurare fedeltà allo Stato Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto cheanche ai volontari che si arruolano in ...Il presidente russo Vladimirha firmato oggi un decreto cheanche ai volontari che si arruolano in formazioni paramilitari - come la Wagner - di prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Lo riferisce l'agenzia Ria ...

Putin: un decreto che impone ai gruppi para-militari di giurare fedeltà alla Russia Globalist.it

Il presidente russo Putin ha oggi firmato un decreto che impone anche ai volontari che si arruolano in formazioni paramilitari – come la Wagner – di prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Il ...Anche i mercenari della Wagner dovranno prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Lo stabilisce un decreto firmato oggi da Vladimir Putin, che impone il giuramento a tutti i volontari che si arruolan ...