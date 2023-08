Putin ha ucciso Prigozhin per avere in mano le milizie private?

(Di venerdì 25 agosto 2023) La presunta morte di Yvgeny Progozhin, l’oligarca proprietario della Società militare privata (Pmc) Wagner, è uno di quei misteri che resterà irrisolto per sempre. Già il fatto che ci siano dubbi sul se ci fosse effettivamente lui tra i passeggeri — tutti deceduti — dell’aereo precipitato nella serata del 23 agosto a 150 chilometri da Mosca, la dice lunga sul livello di mistero del caso. La Russia non è affidabile, l’intelligence Usa sì C’è innanzitutto un problema di affidabilità della Russia: le autorità non stanno fornendo prove concrete, e sia Mosca che la Wagner sono dei compiono mondiali di disinformazione. Una cortina fumogena di informazioni alterate e propaganda avvolge sempre sia il Cremlino che. La verità è la realtà in tale contesto sono diventate un aspetto relativo, non un elemento assoluto. Non è chiaro nemmeno cosa sia successo a quel volo ...

... Yevgeny Prigozhin, sarebbe statosu suo ordine e quelle che ha definito altre "speculazione"...è in corso un'indagine sull'incidente aereo di mercoledì sera in cui il presidente Vladimir...... è che probabilmente sia stato", ha detto il portavoce della Difesa, Pat Ryder La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Precipitato l'aereo di Prigozhin. La tv russa: "È morto"e ......che un'esplosione intenzionale avrebbe causato l'incidente aereo che si presume abbiail ... anche perché le circostanze sarebbero in linea con "i ripetuti casi in cui Vladimirha voluto ...

Prigozhin, "probabile bomba sul jet". Le condoglianze di Putin: "Uomo dal destino difficile" - Paesi Baltici: "Russia risponda per deportazione bambini" - Paesi Baltici: "Russia risponda per deportazione bambini" RaiNews

Ma nel caso, chi lo ha organizzato Alcuni funzionari dell’intelligence statunitense hanno fatto sapere ai media che ritengono probabile che sia stato Vladimir Putin in persona a ordinare l’assassinio ...Non sorprende quindi che sul canale Telegram del Ministero della difesa russo non si parli dell'incidente aereo che avrebbe ucciso Yevgeny Prigozhin ... si è diffuso dopo l'incidente del 23 agosto: ...