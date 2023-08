Puoi avere un aumento di stipendio se ti muovi in questo modo | guida pratica

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il vostro sogno è unopiù alto, ma non avete mai potuto o voluto chiederlo? Ecco i consigli per riuscirci senza troppa difficoltà. Alzi la mano chi non vorrebbe percepire una busta paga più sostanziosa di quella attuale. Sarà un luogo comune, ma i soldi non sono mai abbastanza, specie di questi tempi, tra recessione che incombe, inflazione che morde, crisi geopolitica internazionale e chi più ne ha più ne metta. Eppure, molti di noi esitano a farsi avanti con il datore di lavoro, per i motivi più disparati: timidezza, vergogna, paura. Se vi riconoscete in questa descrizione, fate tesoro di alcune “dritte” per vincere tutte queste resistenze e dare una piccola o grande svolta alla propria vita. La regola numero uno è che l’deve essere giustificato, nel senso che colui o colei che lo richiede effettivamente se lo merita. ...