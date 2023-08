Oltre alla protezione solare, munirvi anche di creme e pomate per eventualidi meduse, zanzare e altri, non si sa mai. Passando all'abbigliamento, l'outfit ideali sono quelli "...Sono infatti molto più grandi e più forti delle piccole api, e hanno uno spesso esoscheletro che li protegge dalle. Inoltre sonosociali che costruiscono i propri nidi, e quando ...Dobbiamo inoltre abituarci a utilizzare precauzioni per evitare le, proteggendoci con i repellenti anche di giorno perché non si tratta disolo notturni'. Gli interventi del Comune di ...

Punture di insetti: ecco le raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità WIRED Italia

Cosa fare in caso di shock anafilattico dopo una puntura di un calabrone La puntura di questo insetto della famiglia degli imenotteri, costituisce un accadimento con incidenza abbastanza comune per ...Gli scienziati hanno trovato il primo esemplare di calabrone asiatico dalle zampe gialle negli Stati Uniti: ecco perché rappresenta una seria minaccia.