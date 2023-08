PSG | Draxler può andare in Premier League

Dopo Gianluigi Donnarumma a luglio, ancora un giocatore delnel mirino dei ladri: questa volta si tratta di Julian. Ma a differenza del portiere italiano del club parigino, al giocatore tedesco è andata decisamente meglio. Secondo quanto riferisce ...Un nuovo caso scuote il sempre elettrico ambiente. Dopo la vicenda che ha riguardato Gianluigi Donnarumma a luglio, tocca stavolta a Julianfinire nel mirino dei ladri, anche se per sua fortuna, così come riferisce Le Parisien, la rapina ...Neymar si è trasferito dal Barcellona alnel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro ... Si dice che il 58 volte nazionale tedesco Juliane Renato Sanchez inseguito dalla Roma, ...

Psg, tentata rapina a Julian Draxler: 7 arresti Adnkronos

He has been left out of the Ligue 1 side’s plans this season. PSG have a few unwanted players and they are currently made to train separately from the main squad. Draxler is included in the list and ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.