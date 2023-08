Proseguono gli interventi di asfaltatura con Lungarno Don Minzoni e la rotatoria del ponte Ipazia a San Giovanni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto e della segnaletica orizzontale nei parcheggi di piazza Casprini e via Bolzano di questa settimana, la ditta si sposterà, lunedì 28 agosto, sulla ex strada ...

Dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto e della segnaletica orizzontale nei parcheggi di piazza Casprini e via Bolzano di questa settimana, la ditta si sposterà, lunedì 28 agosto, sulla ex strada ...... Avola, Carlentini, Melilli e Rosolini,da parte dei Carabinieri le ispezioni alle ... Infatti, da ulteriori accertamenti svolti pressoenti competenti, la casa di riposo è risultata ...STRADE - Interventi di ripavimentazione in via del Progresso e via Amerigo Vespucciinterventi programmati dal Comune di Ferrara per l'estate 2023 per il rifacimento delle ...

Proseguono gli interventi di asfaltatura con Lungarno Don Minzoni e ... COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Roma, 22 ago. (LaPresse) - "Proseguono le indagini epidemiologiche ed entomologiche per verificare luoghi di esposizione e le eventuali catene di trasmissione. Il Ministero della Salute, con il suppor ...Novità per i cittadini che utilizzano i centri di raccolta: a seguito dell’aggiudicazione, da parte di Iren, della gara dell’agenzia regionale Atersir per la gestione dei rifiuti nel bacino ...