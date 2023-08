PRONTO – Biglietti per la finale di Europa League pagati e mai spediti | i responsabili sono bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Identificati a tre mesi di distanza gli autori di una truffa economica nei confronti di un cittadino di Nusco, in provincia di Avellino: si tratta di un ventisettenne e una sessantenne entrambi residenti nella provincia bergamasca e ora indagati per truffa in concorso. I fatti, come racconta l’Ansa, risalgono allo scorso maggio: la vittima aveva acquistato, in una chat su Telegram, dueper laditra Roma e Siviglia, disputata a Budapest il 31 maggio 2023. L’acquirente aveva effettuato un pagamento di 150 euro tramite PayPal, senza tuttavia poi ricevere i tagliandi per l’evento. In seguito alla denuncia della vittimascattate le indagini dei carabinieri cheriuscite a risalire ai colpevoli, localizzati a quasi 900 chilometri di distanza.