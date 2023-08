Pronostici Serie A 2023 24 | Analisi Zona Retrocessione

Leggi su zon

(Di venerdì 25 agosto 2023) Con il calcio italiano in piena effervescenza per il nuovo campionato, si preannuncia unaA avvincente, forse tra le più entusiasmanti degli ultimi anni. La lotta per il vertice sarà senz’altro al centro dell’attenzione dei tifosi e dai siti scommesse italiani più autorevoli. Tuttavia, un’altra contesa altrettanto accesa si sta profilando: la battaglia per evitare la, un confronto che si prospetta serrato e ricco di sorprese. In un calcio in cui le sorprese non mancano mai, la lotta per la permanenza inA è diventata un aspetto cruciale della competizione. Nella scorsa stagione, squadre come Verona, Lecce, Salernitana ed Empoli sono riuscite a garantirsi il posto nella massimaper il rotto della cuffia. Ogni punto guadagnato in queste battaglie può fare la differenza tra ...