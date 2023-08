Project Mugen | L’ennesimo ma spettacolare rivale di Genshin Impact

(Di venerdì 25 agosto 2023) NetEase Games ha presentato con grande entusiasmo(titolo provvisorio), un gioco di ruolo urbano a mondo aperto che promette di catturare l’immaginazione dei giocatori grazie ai suoi paesaggi urbani intricati e alla profonda tradizione. Sviluppato da NetEase Games in collaborazione con il nuovo studio affiliato Thunder Fire Studio, NAKED RAIN,è il risultato di un sforzo transnazionale che coinvolge membri del team provenienti da Hangzhou e Montreal. Questo gioco sarà disponibile su PC, dispositivi mobili e PlayStation 4/5 e verrà lanciato come titolo completamente free-to-play. Nuovoperè la nostra dichiarazione d’amore alle fantasie urbane. Volevamo creare un ...

NetEase Games annuncia a sorpresa(nome di lavoro, ndr), un nuovo RPG urban fantasy gratuito sviluppato da Naked Rain, sussidiaria di Thunder Fire Studio. Il gioco cinese è ispirato ai grandi RPG free - to - play come ...NetEase Games annuncia a sorpresa(nome di lavoro, ndr), un nuovo RPG urban fantasy gratuito sviluppato da Naked Rain, sussidiaria di Thunder Fire Studio. Il gioco cinese è ispirato ai grandi RPG free - to - play come ...

Project Mugen: primo trailer ufficiale e immagini del GDR open ... Multiplayer.it

Il trailer ufficiale di Project Mugen è disponibile sul sito ufficiale del gioco e su YouTube. Di seguito potete vedere il trailer esteso della durata di 3 minuti circa.NetEase ha presentato il primo gameplay trailer ufficiale, immagini e dettagli su Project Mugen, un nuovo action RPG free-to-play per PC, console e mobile.