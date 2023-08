Prigozhin | Kristina Raspopova sui social | “Ritardo | c’è un guasto” | l’ultimo messaggio della hostess

Purtroppo non esiste più la possibilità di un confronto, maavrebbe detto ai familiari che ... Era il generale amico fraterno di, e anche l'architetto del tentato golpe di giugno. ...Delle dieci vittime a bordo del jet precipitato sulla rotta fra Mosca e Pietroburgo tre sono membri dell'equipaggio compresa l'unica donnaRaspopova.il numero uno, 62 anni, era un ...... il copilota Rustam Karimov eRaspopova, assistente di volo e unica donna a bordo. Su di loro ci sono poche informazioni e non è chiaro se fossero alle dirette dipendenze dio meno.

Mosca: precipita jet della Wagner con Prigozhin a bordo. Nessun sopravvissuto - Putin è tornato a Mosca da Kursk - Putin è tornato a Mosca da Kursk RaiNews

Oltre a Prigozhin, ci sono altre vittime a bordo dell'aereo caduto in Russia: ecco i nomi delle altre persone coinvolte.Appaiono beffarde le parole di Putin che porge le condoglianze per le dieci vittime dell'incidente aereo in cui è morto Prigozhin, l'uomo che due mesi prima stava marciando con ...