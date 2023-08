(Di venerdì 25 agosto 2023) SCUOLA. In città nuovi dirigenti scolastici al Quarenghi e all’Ic Muzio Secco Suardo, Betty Ambiveri e Turoldo sono in cerca di una guida.

Presidi, solo 4 nuove nomine:17 istituti in attesa di reggenti L'Eco di Bergamo

In città Rossella Capicchiano assumerà l’incarico all’Istituto Comprensivo 15. Tutti gli altri si divideranno tra pianura e montagna: a Budrio ne andranno tre.SCUOLA. In città nuovi dirigenti scolastici al Quarenghi e all’Ic Muzio Secco Suardo, Betty Ambiveri e Turoldo sono in cerca di una guida.